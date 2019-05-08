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تعرف على مواعيد عرض "الواد سيد الشحات" على DMC

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:49 م
تعرف على مواعيد عرض الواد سيد الشحات على DMC
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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يشارك مسلسل "الواد سيد الشحات" في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، ويُعرض حصريًا داخل مصر على شبكة قنوات DMC.

وتأتي مواعيد عرض المسلسل على النحو التالي، ٦:٣٠ مساءً، و٢ صباحًا، و١٠:٣٠ صباحًا على قناة DMC، و٩ مساءًا، و٥ صباحًا، و٥ مساءً على قناة DMC Drama.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).
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