تشكيل أياكس أمستردام أمام توتنهام هوتسبير

أعلن أريك تين هج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : أونانا.





خط الدفاع : مازراوي - داني بليند - ماتيس دي ليخت - تاجليافيكو.





خط الوسط : دي يونج - شوني - فان دي بيك - حكيم زياش.





خط الهجوم : نيريس - تاديتش.



