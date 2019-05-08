تابع live يلا شوت مباراة أياكس وتوتنهام اليوم مباشر .. مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام مباشر bein sport





سيكون ملعب ويوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام الهولندية محط الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم من أجل متابعة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء بين اياكس وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في مباراة سيواجه في المتأهل فريق ليفربول الإنجليزي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

تابع live يلا شوت مباراة أياكس وتوتنهام اليوم مباشر .. مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام مباشر bein sport





واستطاع فريق اياكس أمستردام الهولندي أن يحظى باحترام كافة مشجعي كرة القدم حول العالم، بعد الأداء الأكثر من رائع، والنتائج المبهرة للفريق في دوري الأبطال هذا الموسم، إذ أن الفريق الهولندي نجح في إقصاء حامل لقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الماضية وهو ريال مدريد، قبل أن يُطيح بفريق يوفنتوس الإيطالي من دور ربع النهائي، ليكون أحد فرق المربع الذهبي بدوري الأبطال هذا الموسم.

تابع live يلا شوت مباراة أياكس وتوتنهام اليوم مباشر .. مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام مباشر bein sport





أما فريق توتنهام الإنجليزي فلم يكن مشواره سهلاً هو الآخر، الفريق اللندني تأهل بعد مباراة شديدة الإثارة في دور ربع النهائي، حيث كان يواجه مواطنه مانشستر سيتي، وبالرغم من خسارته بأربعة أهداف لثلاثة، إلا أنه تمكن من التأهل لنصف النهائي بفضل فوزه على السيتي في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويحتاج فريق توتنهام هوتسبير للفوز في مباراة اليوم بفارق هدف من أجل التأهل للمباراة النهائية، أما فريق اياكس امستردام فيكفيه التعادل من أجل التأهل للمباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي.

تابع live يلا شوت مباراة أياكس وتوتنهام اليوم مباشر .. مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام مباشر bein sport





موعد مباراة اياكس وتوتنهام

وستبدأ ضربة بداية أحداث مباراة اياكس وتوتنهام الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام

هذا وسيتم نقل أحداث مباراة اياكس وتوتنهام اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة Bein SPORTS HD1 بصوت المعلق علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى، ومن خلال القناة الصوتية الثانية سيكون خليل البلوشي معلقاً على أحداث المباراة.