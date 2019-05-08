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طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:37 م
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
موضة الجاكيت الجينز
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يعتبر الجاكيت الجينز من الصيحات التي لا تخرج من الموضة أبداً فهو من القطع الكلاسيكية والعصرية في الوقت ذاته، وفي كل موسم تقدم دور الأزياء العالمية أجمل التصاميم منه بألوان وقصات مختلفة ولهذا فقد اخترنا لكِ أفضل الطرق لتنسيق الجاكيت الجينز في صيف 2019.

الجاكيت الجينز في مجموعات صيف 2019:
تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات الجاكيت الجينز شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2019 وقد تنوعت من ناحية ألوانها بشكل لافت كما من ناحية قصاتها، فمثلاً الى جانب اللون الأزرق الكلاسيكي شاهدنا الأحمر والزهري والأبيض والرمادي والأسود وبعض التصاميم كانت كلاسيكية وبعضها الآخر عصرية ومبتكرة وأجمل الموديلات من جاكيت الجينز شاهدناها لدى كل من "غوتشي"، "بالنسياغا"، "بالمان"، "موسكينو"، "الكسندر مكوين" وغيرعم.

طرق تنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019:
هنالك العديد من الأفكار المميزة لتنسيق الجاكيت الجينز ومنها أن تعتمديه بطريقة كاجوال مع بنطلون جينز، أو مع الأزياء الرياضية لاطلالة مريحة أو من الممكن تنسيقه مع موديلات الفساتين القصيرة، أو مع الفساتين الماكسي أو مع تنسيقات التنانير أو البناطيل القماشية أو مع البناطيل الجلد لاطلالة عصرية.

شاهدي الصور التالية واستوحي منها أفكار لإطلالات مميزة تتألقين بها في مختلف المناسبات الكاجوال والعصرية.
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
طرق أنيقة لتنسيق الجاكيت الجينز موضة صيف 2019 (صور)
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