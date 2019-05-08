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موافي: "قرأت كتاب عن الماء من آلاف الصفحات ولخصه القرآن في آية"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:47 م
موافي: قرأت كتاب عن الماء من آلاف الصفحات ولخصه القرآن في آية
الدكتور حسام موافي
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه قرأ أحد الكتب المكونة من آلاف الصفحات عن الماء، وفوجئ بأن هذا الكتاب لخصه الله في أربع كلمات، وهذا واضح في قوله تعالى:" فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ"، وهذه الآية تدل على عدم قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القرآن لم يفسر بشكل كامل، وسيتم تفسيره مجددًا مع ظهور أي حقيقة علمية، وهذا جزء من إعجاز القرآن الكريم، لافتَا إلى أن الحديث على أن العلم بعيد عن الدين أمر غير صحيح تمامًا.

وأشار إلى أن الكبد والكلى والقلب والمخ يعملون معَا عند شرب الإنسان كوب ماء، حتى تستمر المياه في الجسم، لافتًا إلى أن حجم الدم في الجسم ثابت مهما شرب الإنسان من ماء، وهذا ما ذكر في القرآن، وتوصل إليه العلم مؤخرًا.

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