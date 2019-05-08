جسار يغني "مشيت خلاص".. ورامز له: "المدام مزة"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:42 م
مريم الشريف
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اعتذر الفنان رامز جلال، للفنان وائل جسار، عقب المقلب، مطالبا له بمسامحته، وعلق "جسار" قائلا: "قلبى كان هيقف".
وعانق "رامز"، "جسار" كي يسامحه، وعلق جسار قائلا: "رامز حبيبى وحبيب العيلة، بنشوف أفلامه وبرامجه، الحمدالله إني نفدت منه"، وقال رامز: "ولاده وائل ومارلين بيحبونى، أما المدام مزة".
وغنى جسار، "مشيت خلاص"، بعد طلب رامز له، وعلق الاخير قائلا: "إيه الصوت ده يا ابن اللعيبه"
"رامز في الشلال" تقديم الفنان رامز جلال، يوميا على MBC مصر في شهر رمضان، في تمام السادسة وخمسة وأربعون دقيقة.
وغنى جسار، "مشيت خلاص"، بعد طلب رامز له، وعلق الاخير قائلا: "إيه الصوت ده يا ابن اللعيبه"
"رامز في الشلال" تقديم الفنان رامز جلال، يوميا على MBC مصر في شهر رمضان، في تمام السادسة وخمسة وأربعون دقيقة.
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