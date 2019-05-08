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جسار يغني "مشيت خلاص".. ورامز له: "المدام مزة"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:42 م
جسار يغني مشيت خلاص.. ورامز له: المدام مزة
رامز في الشلال
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مريم الشريف
 
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اعتذر الفنان رامز جلال، للفنان وائل جسار، عقب المقلب، مطالبا له بمسامحته، وعلق "جسار" قائلا: "قلبى كان هيقف".

وعانق "رامز"، "جسار" كي يسامحه، وعلق جسار قائلا: "رامز حبيبى وحبيب العيلة، بنشوف أفلامه وبرامجه، الحمدالله إني نفدت منه"، وقال رامز: "ولاده وائل ومارلين بيحبونى، أما المدام مزة".

وغنى جسار، "مشيت خلاص"، بعد طلب رامز له، وعلق الاخير قائلا: "إيه الصوت ده يا ابن اللعيبه"

"رامز في الشلال" تقديم الفنان رامز جلال، يوميا على MBC مصر في شهر رمضان، في تمام السادسة وخمسة وأربعون دقيقة.
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