شاهد.. بث مباشر MBC Masr للحلقة الثالثة ببرنامج "رامز في الشلال" (وائل جسار)

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يقدم موقع " الفجر الفني "، خدمة البث المباشر لبرنامج "رامز في الشلال"، الذي من المقرر أن يذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف مساًء، ويستضيف اليوم في الحلقة الثالثة المطرب اللبناني وائل جسار.