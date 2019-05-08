ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البورصات الأوربية تتعافي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:18 م
البورصات الأوربية تتعافي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء
بورصة فرانكفورت
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
تعافت البورصات الأوربية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة المفاوضات التجارية  بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتعافت الأسهم الأوروبية من خسائرها القوية خلال اليومين الماضيين، بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أن المفاوضيين الصينين قادمون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لاستكمال المباحثات نحو صفقة تجارية وذلك بعد تهديد ترامب بزيادة التعريفات ضد واردات صينية إلى 25% من 10% يوم الجمعة المقبل.

على صعيد آخر، فإن حالة عدم اليقين داخل أوروبا لا تزال قائمة، حيث استأنف حزب المحافظين البريطاني مفاوضاته مع حزب العمل المعارض الرئيسي في محاولة لكسر الجمود بشأن عملية البريكست.

وبالنظر لأداء الشركات المالي، فإن سيمنز وضعت أرباحاً تشغيلية معدلة أفضل من التوقعات من وحدتها الصناعية وذلك بزيادة 7% في الأرباح بالربع الأول من 2019 لتهزم التقديرات.

فيما أعلن كومرزبنك عن تراجع 2.8% في إيراداته في أول 3 أشهر من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من 2018 كما شهدت الأرباح التشغيلية انخفاضاً 5.6% بالفترة نفسها.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بعكس التقديرات خلال مارس الماضي، كما صعدت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة في عامين.

وعن ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.1% عند 382.2 نقطة، كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بأكثر من 0.1% إلى 7271 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر الألماني داكس بنحو 0.7% ليصعد إلى 12179.9 نقطة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4% إلى مستوى 5417.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءًُ بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.1% ليصعد إلى 1.1207 دولار.
Advertisements
المزيد عن: المفاوضات التجارية الحرب التجارية البورصات الاوربية الاقتصاد الاوربى اسواق المال اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا