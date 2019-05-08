البورصات الأوربية تتعافي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

تعافت البورصات الأوربية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.





وتعافت الأسهم الأوروبية من خسائرها القوية خلال اليومين الماضيين، بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أن المفاوضيين الصينين قادمون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لاستكمال المباحثات نحو صفقة تجارية وذلك بعد تهديد ترامب بزيادة التعريفات ضد واردات صينية إلى 25% من 10% يوم الجمعة المقبل.





على صعيد آخر، فإن حالة عدم اليقين داخل أوروبا لا تزال قائمة، حيث استأنف حزب المحافظين البريطاني مفاوضاته مع حزب العمل المعارض الرئيسي في محاولة لكسر الجمود بشأن عملية البريكست.





وبالنظر لأداء الشركات المالي، فإن سيمنز وضعت أرباحاً تشغيلية معدلة أفضل من التوقعات من وحدتها الصناعية وذلك بزيادة 7% في الأرباح بالربع الأول من 2019 لتهزم التقديرات.





فيما أعلن كومرزبنك عن تراجع 2.8% في إيراداته في أول 3 أشهر من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من 2018 كما شهدت الأرباح التشغيلية انخفاضاً 5.6% بالفترة نفسها.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بعكس التقديرات خلال مارس الماضي، كما صعدت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة في عامين.





وعن ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.1% عند 382.2 نقطة، كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بأكثر من 0.1% إلى 7271 نقطة.





في حين ارتفع المؤشر الألماني داكس بنحو 0.7% ليصعد إلى 12179.9 نقطة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4% إلى مستوى 5417.5 نقطة.



