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هاليب تتأهل لربع نهائي بطولة مدريد

الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:20 م
هاليب تتأهل لربع نهائي بطولة مدريد
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وكالات
 
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حجزت الرومانية سيمونا هاليب اليوم الأربعاء، أول بطاقة للمتأهلات إلى الدور ربع النهائي لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، بفوزها الساحق على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-0 و6-0.

ولم تمنح هاليب، المصنفة الأولى سابقا والثالثة حاليا على العالم، أي فرصة لمنافستها المصنفة 46 لتقصيها في مباراة استغرقت 44 دقيقة فقط دون أن تخسر أي شوط.

وتسعى هاليب للتتويج بلقبها الثالث في مدريد بعد عامي 2016 و2017.

وستواجه الرومانية في الدور ربع النهائي الفائزة من مواجهة الاسترالية آشلي بارتي، المرشحة التاسعة للقب، والكازاخية يوليا بوتينسوفا

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