محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ميدان فكري زاهر بالسويس (صور)



وأكد المحافظ علي مسئولي شركة السويس لتصنيع البترول سرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير لاسوار الشركة بشارع صلاح نسيم، بالاضافة الي دهان خطوط نقل المواد البترولية علي جوانب الطريق.



وأشار اللواء عبد المجيد صقرعلي مدير التجميل تنفيذ الاعمال الزراعية والمسطحات الخضراء والنافورات والمخطط الجمالي العام لميدان فكري زاهر بما يليق بمحافظة السويس وشعب السويس.



وأكد المحافظ علي رئيس حي عتاقة ومسئول الطوارئ بجهاز النظافة سرعة نظافة ورفع التراكات وتطوير المنطقة امام شركة النسيجية تراست علي طريق السويس الادبية.



وشدد المحافظ علي استشاري مشروع تطوير طريق مصر السويس والشركة المنفذة زيادة نسبة معدلات التنفيذ للانتهاء من أعمال التطوير والرصف للطريق.



رافق المحافظ في الجولة كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي رئيس حي السويس وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وممثلي الشعبة الهندسية والمرور ووجدي السيد مديرمديرية الطرق وشيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني وشعبان حمدان مدير جهاز التجميل ومحمد فتحي مديرفريق الطوارئ وممثلي الشركات المنفذة للأعمال والجهات المعنية



















قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية لأعمال تطوير وتجميل ميدان فكري زاهر والمنطقة المحيطة به.