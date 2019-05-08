محافظ السويس يتفقد ميدان الشهيد حسني عويس بالنفق
الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:18 م
أبوبكر عبد المعز
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تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، منطقة النفق وميدان الشهيد حسني عويس بحي الجناين للتأكيد علي رفع جميع الاشغالات والاكشاك والمحلات المخالفة ومواقف السيارات العشوائية والنقل الثقيل وتمهيد المنطقة استعدادا لتخطيط المنطقة بشكل عام حضاري يتناسب مع انشاء نفق الشهيد احمد 2.
رافق المحافظ كلا من رؤساء أحياء فيصل والجناين والمرور والطرق والتخطيط العمراني والجهات المعنية.
حيث اكد صقر ان المنطقة ستشهد تطويرا وبناء محلات بشكل حضاري ومواقف انتظار لخطوط المواصلات الداخلية للمنطقة واماكن انتظار لسيارات النقل الثقيل وعدد من الخدمات الاخري تناسب المشروع القومي للنفق.
رافق المحافظ كلا من رؤساء أحياء فيصل والجناين والمرور والطرق والتخطيط العمراني والجهات المعنية.
حيث اكد صقر ان المنطقة ستشهد تطويرا وبناء محلات بشكل حضاري ومواقف انتظار لخطوط المواصلات الداخلية للمنطقة واماكن انتظار لسيارات النقل الثقيل وعدد من الخدمات الاخري تناسب المشروع القومي للنفق.
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