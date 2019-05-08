عوض غياب يوسف الشريف والبطل هو القاتل.. أبرز تعليقات الجمهور على "قابيل"

يحظى مسلسل "قابيل" للنجوم محمد ممدوح، أمينة خليل، ومحمد فراج، بنسبة كبيرة من المتابعة خلال شهر رمضان الجاري، ونالت حلقاته الأولى العديد من التعليقات المتباينة بين السلبية والإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف ومن إخراج كريم الشناوي.





*متابعون: المسلسل عوض غياب يوسف الشريف





وعبر كثيرون من متابعي المسلسل عن إعجابهم بانتمائه لنوعية مسلسلات الجريمة الغامضة الأمريكية، وأكد أحد المتابعين أن المسلسل عوض غياب النجم يوسف الشريف عن جمهوره الدي افتقد وجوده في رمضان، بينما انتقد آخرون مخارج الألفاظ عند بطل العمل المعروف باسم "تايسون" محمد ممدوح.





*إشادة بدوري علي الطيب وروزالين البيه





وعبر أحد متابعي المسلسل عن إعجابه بشخصية "عبد الرحمن" علي الطيب، ضابط مهندس يساعد المقدم "طارق" محمد ممدوح في فك لغز جرائم قتل غامضة يقوم بها شخص مجهول يدعى "قابيل"، وشخصية "سارة" روزالين البيه، زوجة "طارق" التي تموت وتظهر له على هيئة هلاوس بصرية.





*ماجدة خيرالله: الإضاءة الرمادية تصيب المشاهد "بكرشة نفس"





وعلقت الناقدة ماجدة خير الله، على الحلقات الأولى من المسلسل، قائلة: "سيطرة اللون الرمادي علي الديكور والإضاءة اللي في شقة طارق أو محمد ممدوح ممكن يكون منطقي للإيحاء بالحالة النفسية والذهنية اللي بيعاني منها، لكن اتاري الحكاية مسيطره تمامًا على المسلسل كله حتى منزل الضابط الشاب علي الطيب!!".





وأضافت "خير الله": "وهذا يؤدي إلى إصابة المتفرج بكرشة نفس !! مش عشان تعمل غموض وحالة مزاجية خاصة بإحدى الشخصيات يبقى تغمق الإضاءة بكل المشاهد وتسمح بسيطرة لون واحد على الحيطان والأثاث والإضاءة".





*متابعون يستنتجون تطورات الأحداث ويكتشفون القاتل





واستنتج بعض المتابعين من خلال مشاهدة الحلقات الأولى من العمل، أن شخصية الضابط "طارق" محمد ممدوح تعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وتوقع آخرون أنه هو القاتل الحقيقي الذي يقوم بجرائم القتل الغامضة لأشخاص لهم علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي.



