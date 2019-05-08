محافظ السويس يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

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تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات في مادة اللغة العربية بلجان مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحي السويس ولجان مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بحي الأربعين.



ورافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.



وكما رافق المحافظ كل من سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم ومحمود فوزي رئيس حي السويس والعميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين وعلى محمود على مدير عام الأبنية التعليمية ورؤوف عياد مدير عام إدارة شمال السويس وعيوشة عبد العزيز مدير ادارة جنوب السويس التعليمية.



وأكد المحافظ على القيادات التعليمية بالالتزام والانضباط داخل اللجان، مؤكدا على رؤساء الاحياء بتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سير عملية الامتحانات، مؤكدًا علي مديرية التربية والتعليم سرعة بدء أعمال الصيانة بالمدارس فور انتهاء امتحانات علي مستوي المراحل التعليمية.



تضمنت اسئلة مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي سؤال التعبير حول لافته تهنئة بمناسبة عيد العمال وكتابة موضوع عن ازالة التعديات والاشغالات بمحافظة السويس.



يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى السويس 10752 طالب وطالبة مقسمين على 79 لجنة امتحانية.

