"وأنت في مكانك".. شاهد "الأسطرلاب" اخترعه يوناني سكندري وطوره المسلمون

متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق بالقاهرة يضم عدد كبير من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ الأمة الإسلامية حول العالم بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، ومن بين 100 ألف قطعة أثرية تحويها جنبات المتحف اخترنالكم اليوم الحديث عن آلة اعتنى بها المسلمون عبر التاريخ.





ويعلم الجميع عن مدى ارتباط الإنسان بالفلك سواء في العصور القديمة أو الحديثة، وأنه يحتاج دومًا لتحديد موقعه واتجهاته ووقت الشروق والغروب بدقة، وبدايات الفصول بدقة، فهو يساعده في شتى مناحي حياته، سواء الاقتصادية أو الدينية.





والمسلمون اهتموا بشكل خاص بالقبلة وتحديد مكانها في أي مكان في العالم، وجذب انتباههم اختراع يوناني أطلقوا عليه الاسطرلاب، والذي يحفظ متحف الن الإسلامي بعدة نماذج منه، وتأتي بطاقته التعريفية متحدثة عنه قائلة، إن الإسطرلاب، اختراع يوناني وهو واحدًا من أهم الأدوات الفلكية التي اعتنى بها المسلمون وطوروها، وذلك للصلة التي تربط بين العلوم الفلكية وبين الشريعة الإسلامية.





واستعمل العرب الاسطرلاب بشكل عام في قياس مدى ارتفاع الكواكب والنجوم، ومدى ميلها، كما استخدموه أيضا في حساباتهم الجغرافيه وفي معرفة الاتجاهات، واسترشدوا به في الملاحة وعرفوا منه أوقات الصلاة.





يُصنع الإسطرلاب عادة من البرونز أو النحاس الأصفر، ويتألف من عدة أجزاء أهمها جسم الإسطرلاب نفسه، ويُسمى "أم الإسطرلاب" وهو عبارة عن صفيحة كبيرة ذات طوق جامعة لباقي الصفائح مع الشبكة التي تسمى العنكبوت، ويصل قطرها إلى حوالي 15 سم، ويصل سمكها إلى حوالي 6.4مم، وتحمل حافة اللوحة مقياسين أحدهما داخلي لقياس ساعات اليوم، والآخر خارجي لقياس الدرجات من 0 إلى 360 درجة، ويحتوي أعلى الاسطرلاب على حلقة، وعند استخدامه كان عالِم الفلك يربط الحبل في هذه الحلقة، ويسمح للاسطرلاب بالاستقامة للأسفل، ويحتوي الاسطرلاب كذلك على سلسلة من الألواح التي تقابل كل منها ارتفاعاً معيناً.





ويوجد على ظهر الإسطرلاب ساق متحركة تسمى العضادة ويعلق الإسطرلاب عند الاستعمال لأخذ الارتفاع والرصد من حلقته، والتي تتصل بجسم الإسطرلاب بواسطة جزئيين وهما العروة والكرسي.





تم تطوير الاسطرلاب في اليونان القديمة، واعتبر أداة رصد قوية خلال العصور الوسطى، وأضاف الفلكيين المسلمين تطويرات وتحسينات عديدة عليه، وبقى استخدامه شائعاً حتى عام 1650م.





وكان هيبارخوس الذي ازدهر خلال النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد، مراقباً فلكياً شديد الحرص، وكان يعمل بطريقة منظمة، واخترع العديد من الأدوات الفلكية، ويعتقد بعض المؤرخين في علم الفلك، بما في ذلك تومر، وجون نورث، وديفيد كينغ، أن هيبارخوس (بالإنجليزية: Hipparchus) قد يكون هو مخترع الاسطرلاب، الذي يُستخدم لمعرفة الوقت ليلاً من مواقع النجوم.





بدأ تاريخ الاسطرلاب في العصر الهلنستي بالإسكندرية، ومن هناك انتشر شمالاً إلى البيزنطيين، ثم شرقاً من خلال المسلمين وإلى الهند، وفي وقت لاحق سافر غرباً عبر شمال إفريقيا ثم إلى مسلمي إسبانيا.





وتعود تسمية الاسطرلاب (بالإنجليزيّة: Astrolabe) بهذا الاسم إلى الكلمات اليونانية أسترون (astron) ولامبانيان (lambanien)، وتعني الشخص الذي يمسك الأجرام السماوية، وهو عبارة عن أداة فلكية قديمة متعددة الأغراض، وكانت الأكثر استخداماً آنذاك.



