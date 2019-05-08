مسائل فقهية| حكم تبييت النية في صيام رمضان



وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ"الفجر"، إلى أن من بين أهم المسائل الفقهية هي فضائل شهر رمضان المبارك، ميزة هذا الشهر عن باقي الشهور، التي ينبغي على المسلم معرفتها.

وعن تبييت نية الصوم قال: "يشترط لصحة صوم رمضان تبييت النية كل ليلة عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب السادة المالكية ورواية عن الامام أحمد إلى أن نية واحدة تكفي عن رمضان كله، وما في حكمه من كل صوم يجب تتابعه".



فعلى قول الجمهور يشترط لصحة الصوم أن تكون عند الصائم النية من الليل لكل يوم، لكن يكفي من ذلك مجرد خطور الصوم على قلبك ليلا، فمجرد خطور الصوم على بالك ليلًا يجزئ.



تقدم بوابة الفجر الالكترونية مجموعة من المسائل الفقهية عن فضائل شهر رمضان على مدار الشهر، من خلال علماء الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف بمحافظة قنا، في كبسولة فقهية يومية.



قال الشيخ أحمد عبدالجواد، واعظ مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ومسئول تطوير منطقة وعظ قنا، إن هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتلقاها منطقة الوعظ، حول المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.