مسائل فقهية| حكم تبييت النية في صيام رمضان
الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:13 م
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
قال الشيخ أحمد عبدالجواد، واعظ مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ومسئول تطوير منطقة وعظ قنا، إن هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتلقاها منطقة الوعظ، حول المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ"الفجر"، إلى أن من بين أهم المسائل الفقهية هي فضائل شهر رمضان المبارك، ميزة هذا الشهر عن باقي الشهور، التي ينبغي على المسلم معرفتها.
فعلى قول الجمهور يشترط لصحة الصوم أن تكون عند الصائم النية من الليل لكل يوم، لكن يكفي من ذلك مجرد خطور الصوم على قلبك ليلا، فمجرد خطور الصوم على بالك ليلًا يجزئ.
تقدم بوابة الفجر الالكترونية مجموعة من المسائل الفقهية عن فضائل شهر رمضان على مدار الشهر، من خلال علماء الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف بمحافظة قنا، في كبسولة فقهية يومية.
وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ"الفجر"، إلى أن من بين أهم المسائل الفقهية هي فضائل شهر رمضان المبارك، ميزة هذا الشهر عن باقي الشهور، التي ينبغي على المسلم معرفتها.
وعن تبييت نية الصوم قال: "يشترط لصحة صوم رمضان تبييت النية كل ليلة عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب السادة المالكية ورواية عن الامام أحمد إلى أن نية واحدة تكفي عن رمضان كله، وما في حكمه من كل صوم يجب تتابعه".
فعلى قول الجمهور يشترط لصحة الصوم أن تكون عند الصائم النية من الليل لكل يوم، لكن يكفي من ذلك مجرد خطور الصوم على قلبك ليلا، فمجرد خطور الصوم على بالك ليلًا يجزئ.
تقدم بوابة الفجر الالكترونية مجموعة من المسائل الفقهية عن فضائل شهر رمضان على مدار الشهر، من خلال علماء الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف بمحافظة قنا، في كبسولة فقهية يومية.
Advertisements
المزيد عن: فضائل شهر رمضان شهر رمضان تبييت النية
- سؤال وجواب.. حكم من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه من أيام
- هل يلزم تبييت النية في كل ليلة من رمضان؟.. "فتوى البحوث الإسلامية" ترد
- ما حكم النية في صيام شهر رمضان؟
- حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام
- حكم صيام أول أيام عيد الفطر
- مسائل فقهية| أبرز تساؤلات المواطنين حول فضائل شهر رجب.. ووعظ قنا تجيب
- اعرف حكم صيام يوم الشك
- التفاصيل الكاملة حول يوم الشك.. المفتي يوضح حكم صيامه
- "فضائل شهر رمضان"| الصوم نصف الصبر ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (فيديو)