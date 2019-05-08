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ننشر أماكن معارض "أهلا رمضان" في الفيوم

الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:10 م
ننشر أماكن معارض أهلا رمضان في الفيوم
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ريهام على
 
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تنشر بوابة "الفجر" أماكن معارض "أهلا رمضان" وشوادره المنتشرة بمحافظة الفيوم، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

ويأتي ذلك لإنطلاق هذا المعرض إنتشار فروعه نتيجة ثمرة التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة المنتجين والموردين والسلاسل التجارية برعاية الإتحاد العام للغرف التجارية، وسيتم إتاحة السلع الأساسية سواء  "زيوت ـ سكر ـ أرز ـ بقوليات ـ لحوم ـ دواجن ـ مكرونة ـ دقيق ـ المنظفات" وكافة السلع الأساسية.

كما سيتم إتاحة السلع الأساسية بالسيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشمل محافظة الفيوم معرضا رئيسىا ببندر الفيوم و7 معارض فرعية في الأماكن الآتية: "مدينة إبشواي ـ مركز ومدينة إطسا مركز ومدينة سنورس ـ مركز ومدينة طامية ـ منفذ بنادي ضباط الفيوم ـ معرض ميدان الحواتم بمدينة الفيوم ـ معرض يوسف الصديق داخل فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية".


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المزيد عن: معارض أهلا رمضان محافظة الفيوم أهلا رمضان
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