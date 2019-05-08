MBC Masr لايف يوتيوب مشاهدة برنامج رامز في الشلال اليوم الأربعاء
الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:58 م
الفجر الفني
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث سيكون اللبنانية وائل جسار، هو ضبف في الحقلة.
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