تطهير 499.7 كم طولي بأبحر وترع الفيوم

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قامت مديرية الرى بالعديد من الحملات تحت إشراف المهندس محمد خضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، لتطهير الترع والمصارف بأنحاء المحافظة وإزالة المعوقات والاشغالات.



أسفرت حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر أبريل الماضى حوالى 499.7كم طولى بمختلف إدارات الرى بالفيوم لعدد 140 مجرى مائى بواقع 83 حالة بطول 25355 كم طولى بدائرة رى غرب الفيوم، و32 حالة بطول 169،27 كم طولى لعدد 69 حاله بدائرة رى شرق الفيوم، و11حالة بطول 36،69 كم طولى بدائرة صرف غرب الفيوم، و14 حالة بطول 40،23 كم طولى بدائرة صرف غرب الفيوم.



ففى دائرة رى شرق تم تطهير بحر جرفس وبحر الزاوية وبحر مسقه السبعة وبحر جبلة وبحر مطرطارس الشرقى وتجريف بحر الأوسية وتطهير بحر الربع الكبير وبحر الزاوية العمومى وبحر وهبى ( 38،00 كم) وتطهير بحر ترسا وبحر سيلا الغربى وتجريف بحر وهبى (4،800كم) وتطهير بحر الربع الصغير وبحر الفلاحه وتطهير أمام الخوازيق من الشيخ وبحر السرب.



وفى إدارة رى غرب الفيوم تم تطهير بحر البشوات وبحر الغرق وبحر دير البشوات وبحر قارون وبحر المشرك وبحر الغابة.



وقامت الإدارة العامة لصرف شرق وغرب الفيوم بتطهير مصرف خورالشيخ علام ومصرف المسلوب ومصرف الهندسة وشباك الأعشاب أمام محطة الغرق الرئيسى وتجريف مصرف خور العرب ورفع مخلفات على مصرف تحويلة الوادى.



