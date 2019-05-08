توريد 53 ألفا و895 طنا من القمح للصوامع والشون بقنا

Advertisements

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه تم توريد 53 ألفا و895 طنا و239 كيلو جرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة وذلك حتى يوم أمس الثلاثاء.



وأكد الهجان أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته، اثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقا لنظام الكتروني لافتا الى ان السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 الف و590 طن موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألف و590 طن.



واشار محافظ قنا الى ان إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل الى 190 الف طن.