حصاد مديرية الزراعة بالفيوم خلال شهر أبريل

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قامت مديرية الزراعة بالفيوم، في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وتحت إشراف المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بمخاطبة الجهات المعنيه المنوط بها عملية الإزالات بالاشتراك مع الوحدات المحليه والشرطة وعمل برنامج زمني لإزالة التعديات وخاصة الإزالة فى المهد وبلغ عدد حالات الإزالة الفورية في المهد عدد 38 بنواحي مراكز المحافظة كما تم إزالة عدد 7 حالة إزالة بمعرفة الحملة المكبرة والتي تم الإبلاغ عنها وكانت إجمالي الإزالات الفورية والسابقة عدد 45 حالة إزالة.



وفي مجال الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني تم معاينة عدد 11 بمراكز الفيوم وسنورس وكوم اوشيم ،كما تم اعطاء 7 تراخيص لمزارع الدواجن وارسال عدد 7 معاينات لوزارة الزراعة لاستخراج تراخيص لها بالاضافة الى تسليم عدد 5 باركود، واجراء 10 معاينات لكارت المواشي بمركزي يوسف الصديق واطسا وتسليم عدد 6 تراخيص.



كما تم فحص عدد 10 قضايا خلال شهر ابريل في مجال الرقابة على الاعلاف وخاصة بمباحث التموين، كما تم ضبط عدد15 مخالفة محلات اعلاف ومزارع دواجن واجراء المحاضر الخاصة من قبل شرطة المسطحات والبيئة.



أما بخصوص المصانع والشحنات تم الافراج النهائي لشحنين لشركة الكنانة، واجراء تحفظ لحساب شركة دلتا بيوفارما ،كما تم تسليم التراخيص الخاصة بمصنع جليفار ايجبت ومصنع مصر هولندا بقرية كحك قبلي بمركز ابشواي، واجراء معاينة لمصنع جديد لتجفيف المولاس بكوم اوشيم بالاشتراك مع لجنة من وزارة الزراعة، بالاضافة الى عدد3 معاينات مناحل عسل وتسليم عدد 2 رخصة مناحل واجراء تراخيص لعدد 12 محلات اعلاف بمراكز الفيوم واطسا وسنورس وطامية.



وفي مجال قسم المكافحة الحقلية والبستانية تم زراعة مساحة 18045 فدان من القطن حتى تاريخه، كما تم رشة افات قطن اولى خلال شهر ابريل 5084 فدان، وبلغ عدد النخل المعالج عدد 359 نخلة بالحقن وعدد النخيل الوقائي 150 نخلة باجمالي المساحة المعالجة 509 نخلة، كما تم ازالة الحشائش من قبل المزارعين باجمالي 12الف و500 كم من طرق وترع ومصارف.



اما ما يخص الرقابة على المبيدات تم اجراء 15 محضر بالاشتراك مع المسطحات واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة، كما تم ضبط عدد 79 عبوة مبيات متنوعة غير مسجلة، والمرور على عدد 55 محل مرور دوري، كما تم فحص عدد 8 محاضر بناء على قرارات النيابة العامة بها عدد 1480 عبوة مبيدات غير مصرح بتداولها ومنتهية الصلاحية، وعدد980 لتر سماد سائل غير مسجل بوزارة الزراعة واجراء عدد 5 معاينات بمحلات المبيدات.



وفي إدارة القوارض تم معالجة مساحة 125 فدان، وعمل ندوات عدد 12 ندوة، كما تم توزيع الات المقاومة على الجمعيات الزراعية، وتطهير 161 كم من الترع والمصارف.



أما في تقدم زراعة المحاصيل الصيفية تم زراعه 10070 فدان من ذرة شامي وذرة رفيعة وسمسم وفول سوداني وعباد بلدي وزيتي.



أما بخصوص توريد بنجر السكر بلغ عدد المساحة المنزرعة 35249 فدان، والمساحة الموردة حتى اليوم 26446 فدان، اما المساحة المنزرعة للقمح 191692 فدان، وما تم توريده حتى الأن 10044،693 اردب.



كما تم توفير تقاوي عالية الأنتاج وخاصة لمحصول الذرة الشامي والرفيعة، كما تم توفير الاسمدة بكافة انواعها بالجمعيات.



أما في مجال شكاوي والمتابعة تم فحص 162 شكوى داخلية وجاري البحث في عدد 3 شكاوي بمعرفة المختصين.

