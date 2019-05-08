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الشيخ صالح بن عواد يوضح الفرق بين الصدقة والزكاة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:49 م
الشيخ صالح بن عواد يوضح الفرق بين الصدقة والزكاة
الشيخ صالح بن عواد المغامسي
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الفجر السعودي
 
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كشف الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عن الفرق بين الصدقة والزكاة، والحكم الشرعي لكل منهما.

وأكد الشيخ المغامسي أن الزكاة هي ركن من أركان الدين الإسلامي، ومن جحد بوجودها فقد كفر.

واستشهد على كلامه بآية من القرآن الكريم، قال الله في كتابه الكريم "وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة".

وأشار إلى أن الصدقة مندوب عن الزكاة، إذ قال الله في كتابه الكريم "ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا".

كما استشهد بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم "ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقو تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار".


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