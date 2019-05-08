تعرف على ضحية الحلقة الثالثة من "رامز في الشلال".. الليلة (فيديو)
حققت الحلقة الأولى من برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه النجم للنجم رامز جلال والذي تعرضه شاشة MBC مصر حصريًا عبر شاشتها في السابعة مساءً، نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا وحلت ضيفة النجمة فيفي عبده.
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الثالثة من أشهر برنامج مقالب في الوطن العربي "رامز في الشلال"، وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن ضيف الحلقة الثالثة من المقرر أن يكون حلقة المطرب اللبناني وائل جسار.
ويستضيف رامز جلال مجموعة كبيرة من النجوم، وقد ظهر الكثير منهم من خلال البرومو الرسمي الذي تم إطلاقه من خلال قناة إم بي سي مصر، فقد ظهر في الإعلان نجم كرة القدم وليد سليمان وكذلك ظهر صالح جمعة والفرجاني ساسي وكذلك رضا عبد العال، كما أن الفنان رامز جلال سيستضيف نخبة أخرى من النجوم وعلى رأسهم محمد أنور والفنان فيفي عبده، إلى جانب الفنانة سلوى خطاب، وأحمد فتحي، ونشاهد أيضًا في رمضان 2019 مع برنامج رامز جلال الجديد أحمد حجازي وحسين الشحات، وخالد الصاوي أيضًا.
وتدور فكرة البرنامج حول استضافة مجموعة من النجوم ليذهبوا إلى أحد الجذر الموجودة في شرق أسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقة.
يذاع برنامج رامز في الشلال في موسم رمضان 2019، وذلك من خلال قناة mbc مصر، وذلك في الأوقات التالية:
موعد العرض: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، موعد الإعادة: 1 صباحًا.
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