قلق بريطاني من إعلان إيران بشأن نشاطها النووى

أعربت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء إعلان إيران أنها تخفض القيود المفروضة على برنامجها النووي، وقالت إن هناك عواقب على طهران إذا تراجعت عن اتفاقها النووي.





وأعلنت إيران عن خطوات لا ترقى إلى حد انتهاك اتفاقها مع القوى العالمية لعام 2015 في الوقت الحالي، لكنها هددت باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تقم الدول بحمايتها من الولايات المتحدة. عقوبات.





وقال المتحدث بإسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي :"نحن قلقون للغاية بشأن هذا الإعلان ونحث ايران على مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق وعدم اتخاذ خطوات تصعيدية.. هذا الاتفاق هو اتفاق حاسم يجعل العالم أكثر أمانًا وسنضمن بقاءه ساري المفعول طالما أن إيران تتمسك بهذه الالتزامات".





ويعقد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اجتماعات مع ماي ووزير الخارجية جيريمي هانت يوم الأربعاء، حيث من المتوقع مناقشة الخطوة من إيران.



