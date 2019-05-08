تعرف على ضحية اليوم في برنامج "رامز في الشلال"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:42 م
الفجر الفني
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يحل المطرب اللبناني وائل جسار، ضيف برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، الذي يعرض على فضائية "mbc مصر"، اليوم في السادسة ونصف مساًء.
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