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تعرف على ضحية اليوم في برنامج "رامز في الشلال"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:42 م
تعرف على ضحية اليوم في برنامج رامز في الشلال
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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يحل المطرب اللبناني وائل جسار، ضيف برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، الذي يعرض على فضائية "mbc مصر"، اليوم في السادسة ونصف مساًء.
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