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بومبيو: لن نسمح لإيران بتصنيع السلاح النووي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:51 م
بومبيو: لن نسمح لإيران بتصنيع السلاح النووي
مايك بومبيو
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وكالات
 
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن تراقب النشاط الإيراني وشركائها سيحرصون على عدم تصنيع إيران السلاح النووي.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني في لندن اليوم (الأربعاء): "نسعى للتصدي للتهديدات الإيرانية، ونموذج حزب الله الذي ترعاه إيران في المنطقة".


وأضاف: "بحثنا مع الدول الأوروبية استثناء المواد الإنسانية من العقوبات المفروضة على إيران، ولا يمكن لإيران أن تشن عمليات اغتيال في أوروبا".


وكشف بومبيو أنه بحث في بغداد أمر المقاتلين الأجانب والتهديدات الإرهابية الأخرى.


من جانبه، ذكر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن الشعب الإيراني لن يرضى بإنفاق الأموال على البرنامج النووي في ظل معاناة الاقتصاد، مؤكداً أنه إذا خرقت إيران الاتفاق النووي فسيكون هناك تداعيات اقتصادية.


وفي وقت سابق، اعتبر البيت الأبيض أن قرار إيران خفض التزاماتها ابتزازاً نووياً لأوروبا.


قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض: "سنحاسب أي طرف يخرق العقوبات الأمريكية على إيران".

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المزيد عن: مايك بومبيو السلاح النووي إيران
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