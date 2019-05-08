الزمالك يستقر على التقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تقديم طلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن تأجيل مباراة الابيض أمام الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم ١٥ أبريل في بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

ويسعى مسؤولو الفارس الابيض الى توفير سبل الراحة للفريق قبل مواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في اياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية يومو١٩ أبريل الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.