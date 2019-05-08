"النفط العراقية": توقيع صفقة مع "اكسون موبيل وبتروتشاينا" قريبا

توقع وزير النفط العراقي سامر غضبان، اليوم الأربعاء، أن توقع وزارته صفقة مبدئية مع إكسون موبيل وبتروتشاينا "قريبًا جدًا"، لكنه لم يحدد تاريخًا محددًا.





وقال غضبان في فعالية بوزارة النفط :"لقد نجحنا في اتخاذ خطوة إلى الأمام في حل بعض القضايا العالقة في الصفقة".





وأضاف غضبان أنه بمجرد انتهاء المحادثات، ستقوم لجنة الطاقة الوزارية بدراسة الصفقة الأولية قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.





وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الثلاثاء، إن العراق على وشك التوقيع على اتفاق طاقة مدته 30 عامًا مع الشركتين مقابل 53 مليار دولار.