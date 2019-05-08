جورج كلوني عن نجل الأمير هاري وميغان ميركل: "أمر مزعج جدًا"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:48 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن الممثل العالمي، جورج كلوني بتصريح طريف أنّ طفل دوق ودوقة ساسكس سرق منه الأضواء بسبب ولادته بنفس يوم عيد ميلاده الثامن والخمسين يوم الإثنين.
فقد مازح كلوني الصحافيين وقال إنه أمر مزعج جدًا أن يتشارك تاريخ مولده مع ابن الثنائي الملكي قائلاً: “لقد كان الأمر مزعجًا بعض الشيء لأن هذا الطفل سرق مني الأضواء… كان هذا يومي!”.
يذكر أن جورج كلوني هو أب لتوأم بنات هما إيلا وألكساندر من زوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، وتربطه علاقة صداقة قوية بالأمير هاري وميغان ماركل كما معظم أفراد العائلة الملكية البريطانية.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دوق دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- منح هاري وميجان لقب "دوق ودوقة ساسكس" بعد إتمام زواجهما
- الأمير هاري وميغان ماركل في انتظار مولودهما الأول
- بعد 8 أشهر.. صورة تكشف ما فعله الزواج بالأمير هاري!
- لأول مرة.. الأمير هاري وميجان ماركل في المغرب
- رغم اعتزالها.. ميجان ماركل تعود للسينما "إجباريًا" (فيديو)
- صور لـ ميجان ماركل تتناول المخدرات قبل زواجها من الأمير هاري
- هاري وميغان يلغيان متابعة الأمير ويليام وكيت ميدلتون على "إنستجرام"
- ميغان ماركل والأمير هاري يبحثان عن هذا الشيء خارج بلادهم!
- ميغان ميركل تنجب مولودها الأول للأمير هالي.. تعرف على جنسه
- شاهد.. الصورة الأولى لنجل الأمير هاري وميغان ميركل