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أمريكا تعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران "قريباً جداً"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:47 م
أمريكا تعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران قريباً جداً
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وكالات
 
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كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران "قريباً جداً"، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران أنها ستقلص بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي.

وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي، في مؤتمر صحفي إن واشنطن لم "تفرغ" بعد من فرض عقوبات على إيران.

وأضاف "توقعوا المزيد من العقوبات قريباً. قريباً جداً".
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