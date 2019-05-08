أمريكا تعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران "قريباً جداً"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:47 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران "قريباً جداً"، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران أنها ستقلص بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي.
وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي، في مؤتمر صحفي إن واشنطن لم "تفرغ" بعد من فرض عقوبات على إيران.
وأضاف "توقعوا المزيد من العقوبات قريباً. قريباً جداً".
Advertisements
- طهران: لن نغير سياستنا في قطاع الصواريخ
- روحاني لترامب: تقويض الاتفاق النووي انتحار سياسي
- مسؤول أمريكى: ترامب سيقرر الانسحاب من الاتفاق النووى وفرض عقوبات على إيران
- عاجل.. تغريدات بالإنجليزية لخالد بن سلمان ردا ً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي
- بالتواريخ.. العقوبات الأمريكية على شخصيات وكيانات إيرانية
- كيري يحذر من رغبة إسرائيل في قصف أمريكا لإيران
- أمريكا تدرس "إعفاءات" للدول التي تتخلى عن نفط إيران
- إيران تحاول تخفيف أثر عقوبة أمريكا بالعلاقات مع كوريا
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
- 31 خبيراً في البرنامج النووي الإيراني يخضعون لعقوبات أمريكية جديدة