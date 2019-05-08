آل عاطف يشيد باستقبال ولي العهد للمواطنين (فيديو)

أشاد الشيخ سعد بن سلامة، شيخ شمل آل عاطف القحطاني، باستقبال ولي العهد للمواطنين خلال تهنئتهم له بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه كان استقبالاً مشرفًا وحافلاً ولائقًا، وكان مبتسمًا كعادته.

وقال الشيخ سعد ، أنه من سكان محافظة الرين، وتحديدًا من مركز "الناصفة – آل عاطف"، ويبلغ من العمر 70 عامًا .

وتابع في تصريحات إعلامية ، أن ولي العهد ليس أمير الشباب فقط، بل أمير الشيبان، وأمير الجزيرة العربية؛ فولي العهد محبوب لدى الشعب، قاد شعبه إلى مصاف الدول المتقدمة، وليس بغريب على الشعب السعودي التفافهم حول حكومتهم الرشيدة في كل مكان وكل زمان منذ عهد المؤسس جلاله المغفور له -بإذن الله- عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ونحن نبايع ونعاهد ملكنا وولي العهد على السمع والطاعة”.

وواصل ، كل الشعب السعودي يكنون بقلوبهم وينطقون بألسنتهم الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كان الشيخ "آل عاطف" قد ظهر في فيديو متداول بشكل لافت، حاز إعجاب المتابعين؛ إذ خرجت كلماته بعفوية نابعة من القلب أثناء لقائه أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



