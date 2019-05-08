كوريا الشمالية: مناورات الصواريخ الباليستية "دفاع عن النفس"

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، إنّ مناورات إطلاق الصاروخ الباليستي قصير المدى الأسبوع الماضي، التى أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كانت تمثل إجراء منتظمًا ودفاعًا عن النفس".





وقال متحدث بإسم الوزارة لم يتم تحديد هويته في بيان: "إن التدريبات الأخيرة التي أجراها جيشنا ليست أكثر من جزء من التدريب العسكري المنتظم، ولم تستهدف أي شخص ولا أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة".





وكانت تدريبات السبت أول اختبار لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية منذ إطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى عابر للقارات في نوفمبر 2017.





وجاء ذلك في أعقاب محادثات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقفت في فبراير، وأثارت تحذيرات في كلا البلدين، اللذين سعيا لإغراء الشمال بالتخلي عن برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.





وردّت سيول يوم السبت بدعوة جارتها الشمالية إلى "وقف الأعمال التي تصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية".