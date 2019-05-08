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البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:41 م
البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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استهلت البورصة الامريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع مع استمرار المخاوف من التوترات التجارية  بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 31.30 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 25933.79 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.44 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 2879.61 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 17.52 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 7946.24 نقطة.
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