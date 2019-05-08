كواليس النجوم في "شيخ الحارة" و"عايشة شو" و"حدوتة مرة" و"الزوجة 18" على "القاهرة والناس" (فيديو وصور)

تنفرد الإعلامية بسمة وهبة مساء اليوم الأربعاء بالعديد من الأسرار الفنية والحياتية بالفنانة أيتن عامر في حلقة خاصة من برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس" في السادسة و40 دقيقة مساء كل يوم طوال شهر رمضان .

وتكشف أيتن لـ "شيخ الحارة" خلال البرومو الذي تم نشره على صفحة "القاهرة والناس" عن المنتج الذي نصب عليها في مبلغ 40 ألف جنيه ولماذا أنتقمت من الاعلامية ريهام سعيد ،وما هو الموقف الذي عندما تتذكره تنهار بالبكاء .

كما أكدت أيتن أنها ستختار عملها بالفن اذا خيرها زوجها مدير التصوير محمد عز العرب بين البيت والتمثيل.

كما يشكف الفنان أمير كرارة على مدي حلقتين متتاليتين مساء يومي الأربعاء والخميس العديد من كواليس أعماله الفنية القادمة وعلاقته مع زملائه لبرنامج "عايشه شو" الذي تقدمه الاعلامية التونسية عائشة عثمان في الحادية عشر مساء كل يوم طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس".

وأكد كرارة لبرنامج "عايشه شو"أن برنامج ستار ميكر هو من صنع أميرة كرارة ،أنه مر بتوقيت شعر فيه بأن من يقع لا أحد يسانده قائلا "حسيت أن الواحد أول ما يقع محدش بسمي عليه"، وأضاف أن"هروب اضطراري" و"حرب كرموز" أهم فيلمين في تاريخ السينما ،أشار خلال لقائه بأصبعه بطريقة "نمبر وان" لـ محمد رمضان باعتباره الأول في السينما ،كما يجيب كرارة عن سؤال بعنوان برنامجه "الحريم أسرار" و هو هناك صديقات تحمل أسراره و هل هو عصبي ومغرور ؟ .. بالاضافة الى كواليس لقائه بالفنان أحمد عز في "الجيم".

وتنفرد فضائية "القاهرة والناس" في رمضان 2019 بخريطة برامجية تنافسية ومميزة وقع الاختيار عليها بعناية لتتماشى مع كافة الأذواق من دراما تشويقية ترفيهية منوعة تضم مسلسلي "حدوتة مرة" للفنانة غادة عبد الرازق ويعرض طوال رمضان في مساء كل يوم في الثامنة و50 دقيقة و"الزوجة 18" للفنان حسن الرداد ويعرض في السابعة و50 دقيقة مساء كل يوم بالإضافة إلى برنامج "العباقرة عائلات" في التاسعة و55 دقيقة مساء كل يوم و"2 باشوات في المطبخ" للثنائي "هشام وعمر" في الـواحدة ظهرا طوال الشهر الكريم.