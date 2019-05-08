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عاجل.. فرمان ناري من لاسارتي في الأهلي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:41 م
عاجل.. فرمان ناري من لاسارتي في الأهلي
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علي نبوي
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إغلاق تدريبات الفريق حتى الانتهاء من بطولة الدوري .

 

جاء ذلك نظراً لأهمية المباريات المتبقية من عمر المسابقة وحاجة الأهلي لإحراز الفوز في جميعها لضمان الحفاظ على اللقب ، وعليه يحتاج اللاعبون للمزيد من التركيز أثناء استعداداتهم للمباريات القادمة والتي تبدأ بلقاء سموحة المحدد له مساء السبت القادم بملعب بتروسبورت .

 

وقامت إدارة الإعلام بإخطار السادة الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة النادي بأن تدريبات فريق الكرة مغلقة ابتداءً من اليوم الأربعاء على أن تقوم الأدارة بتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الصحفيون، وكذلك الصور الفوتوغرافية من التدريبات بصفة يومية، والرد على أية استفسارات خاصة بالسادة الإعلاميين فيما يخص كافة أنشطة النادي وقطاعاته.

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