شاشات عملاقة لنقل مباريات أمم إفريقيا بنادي الشيخ زايد الرياضي

أعلن فكرى الهواري رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي، عزمه على تجهيز شاشات عرض عملاقة للجماهير المصرية، داخل النادي من أجل الحضور ومتابعة مباريات البطولة الأكبر في إفريقيا مع توفير كافة الخدمات للحضور.





وأضاف الهواري، أن تنظيم مصر لبطولة الأمم الافريقية 2019 يعيد الحياة للكرة المصرية، وعامل مهم في تنشيط السياحة، وتأكيد حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر، وسبق لنا تنظيم أكبر بطولة للأمم الإفريقية عام 2006، من حيث الدقة، والتجهيزات الرائعة، والحضور الجماهيري المثالي.



