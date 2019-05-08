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"الكهرباء السعودية" توقع اتفاقية لإيصال خدمة الإنترنت للمنازل

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:35 م
الكهرباء السعودية توقع اتفاقية لإيصال خدمة الإنترنت للمنازل
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الفجر السعودي
 
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وقعت شركة "ضوئيات المتكاملة"، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء اتفاقية لتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة للمنازل في عدد من المدن والأحياء في مختلف مناطق المملكة، عبر الألياف الضوئية.

وتأتي الاتفاقية، جزءاً من إسهام شركة "ضوئيات" في تحقيق رؤية المملكة 2030، في كل من برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة نشر النطاق العريض، من خلال المساعدة في نشر خدمات الإنترنت عالي السرعة، وتوفير فرص متساوية لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، والإسهام في التنافسية بما يضمن انتشار تغطية الألياف الضوئية، وتحسين نوعية وجودة خدمات الإنترنت المقدمة عبر تقنية الألياف الضوئية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ضوئيات المتكاملة" الدكتور أحمد بن عباس سندي أن هذه الاتفاقية ستسهم في تقديم خدمة الانترنت عبر الألياف الضوئية لأكثر من 89 ألف منزل في سبعة مدن، هي: (الرياض، المدينة المنورة، ينبع، حائل، بريدة، القطيف، الطائف).

الجدير بالذكر أن شركة ضوئيات المتكاملة قد حصلت على رخصة البيع بالجملة للبنية التحتية لخدمات النطاق العريض من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تخولها تهيئة البنية التحتية؛ لتمكين شركات الاتصالات الأخرى من إيصال الخدمات للمستفيد النهائي.
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