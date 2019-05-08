ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً (صور)

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:20 م
عاجل.. تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً (صور)
الطائرة المنكوبة
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
تعرضت طائرة من طراز "بيمان" تابعة لشركة خطوط طيران بنغلاديش الى التحطم في مطار ميانمار.

وفقا لصحيفة "ميانمار تايمز" فقد تعرضت الطائرة البنغلاديشية للتحطم في مطار ميانمار.

من جهتها نقلت وكالة انباء "شينخوا"، بأن الطائرة انزلقت على مدرج مطار يانغون لتتحطم الى ثلاثة أجزاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإنه تم إغلاق المطار وكان على متن الطائرة 33 راكبا.

وقال المتحدث باسم الشركة، بأنه بسبب سوء الأحوال الجوية فإن الطائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.
عاجل.. تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً (صور)
عاجل.. تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً (صور)
عاجل.. تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً (صور)
عاجل.. تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً (صور)
Advertisements
المزيد عن: مطار دولي طائرة ركاب طائرة بنغالية تحطم طائرة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا