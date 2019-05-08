"سلمان للإغاثة " يوزع 21 طناً من السلال الغذائية الرمضانية على "اللاجئين السوريين"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:31 م
الفجر السعودي
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قام فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء الأردنية حيث بلغ إجمالي وزن السلال الغذائية 21 طناً يستفيد منها 3306 فرداً بواقع 417 أسرة سورية.
حيث تنوعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية لتحتوي السلة الواحدة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.
الجدير بالذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع توزيع (26.634) سلة غذائية رمضانية بتكلفة إجمالية بلغت (3.419.070) ريال سعودي تستهدف معظم محافظات الأردن و مخيمي الزعتري والأزرق سيتم توزيعها تباعاً خلال شهر رمضان المبارك حيث ستكون المحطة الرابعة يوم غداً (الخميس) في محافظة عمان .
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