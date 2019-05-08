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الملك سلمان والرئيس الصيني يستعرضان هاتفيًا العلاقات بين البلدين

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:27 م
الملك سلمان والرئيس الصيني يستعرضان هاتفيًا العلاقات بين البلدين
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الفجر السعودي
 
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، اليوم، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه خادم الحرمين الشريفين فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي مما يجسد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.

من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده لبذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في العام 2020 والتي تستضيفها المملكة.
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