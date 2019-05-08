عاجل.. إحباط تهريب 18 مليون أقراص ومنشطات جنسية عبر ميناء الإسكندرية (صور)
الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:23 م
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت ضباط مباحث شرطة ميناء الاسكندرية، من إحباط محاولة تهريب 18 مليون من الأقراص والأدوية المنشطات الجنسية مختلفة الأشكال والأنواع، و43.800 ألف قرص من عقارات وأدوية غير مصرح بها من الجهات المختلفة، ومجهولة المصدر.
وتلقى اللواء نادر كمال، مساعد الوزير مدير الادارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، اخطار من اللواء درويش حسين، مدير مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، يفيد بورد معلومات سرية بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المنشطة مختلفة الأشكال والأنواع وكميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل الحاوية داخلها أمتعة شخصية عبر ميناء الإسكندرية.
وكشفت تحريات ضباط ميناء الإسكندرية قيام المدعو " محمد. ا. م" أجنبي الجنسية، مقيم بكورنيش النيل بمحافظة الجيزة، بمحاولة إدخال وتهريب كميات كبيرة من المنشطات واردة من إحدى الدول العربية.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة واستئذان النيابة العامة تم تشكيل لجنة بمعرفه مباحث شرطة الميناء، وأسفر عن 18 مليون قرص من المنشطات الجنسية مختلفة الأنواع والأشكال، و800 الف قرص من مكملات غذائية، و5 آلاف قرص لعلاج السكر، و18 ألف قرص لعلاج الغدة الدرقية، و20 ألف قرص بانادول، جميعهم مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد علي موافقات مسبقة من الجهات المتخصصة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات وإرسال عينات إلى معامل وزارة الصحة فحصها لبيان سلامة المضبوطات من عدمه، واستدعاء صاحب الشحنة للتحقيق معه.
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