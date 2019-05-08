"الدفاع المدني"يطلق 92 مركزًا ونقطة لتأمين المعتمرين وقاصدي الحرم

أنهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، استعداداتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ الخطط اللازمة المعنية بخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام مسخرة لذلك جل إمكاناتها البشرية والآلية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن الدفاع المدني اتخذت مختلف التدابير اللازمة لخدمة المعتمرين والمواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الأمن والسلامة لهم من كل أخطار الحوادث والكوارث، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ، المعتمدة من قبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

من جانبه، صرّح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، بأنَّ مراكز الدفاع المدني الثابتة وعددها 38 مركزًا تساندها 24 مركزًا موسميًّا، وكذلك نقاط التدخل السريع البالغ عددها 27 نقطة تدخُّل، كما تم تجهيز 30 نقطة تمركز لقوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف؛ لتقديم يد العون والمساعدة للمعتمرين بالمسجد الحرام .

وأضاف أنَّه تمّت تغطية المواقع المهمة والمنطقة المركزية والمباني المكتظة بالسكان بفرق التدخل السريع، وكذلك نشر لفرق الإشراف الوقائي بالأسواق والمراكز التجارية وأماكن الزيارة ودعمها بالآليات والتجهيزات الفنية والشخصية، لافتًا إلى حرص إدارة الدفاع المدني على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار بتوزيع البروشورات والنشرات التوعوية وبث الرسائل التوعوية.