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اليوم.. سليم عساف ضيف "جمعتنا حلوة" على إذاعة "أغاني أغاني"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:25 م
اليوم.. سليم عساف ضيف جمعتنا حلوة على إذاعة أغاني أغاني
سليم عساف
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أحمد رمضان متولي
 
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يحل الفنان اللبناني الشامل سليم عساف، ضيفا على البرنامج الإذاعي "جمعتنا حلوة" في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، مع الإعلامي فراس حليمة، المذاع على راديو "أغاني أغاني".

 

برنامج "أغاني أغاني" يعده ويقدمه الإعلامي فراس حليمة، وهو أمسية رمضانية يومية  تذاع مباشرة، وتجمع أبرز نجوم الساحة الفنية من فنانين، ممثلين، إعلاميين، ملحنين، مخرجين، شعراء ويذاع على الموجة 98.9 MHZ FM  وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.

 

يذكر أن سليم عساف تعاون  بالكتابة والتلحين مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم الفنانون : ماجدة الرومي، صابر الرباعي، إليسا، كارول سماحة، نانسي عجرم، وغيرهم، وطرح بصوته مؤخرا فيديو كليب أغنية "حلا حلا"  والأغنية كتب كلماتها ولحنها "سليم" ومن توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

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