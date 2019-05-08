زلة لسان ميجان تثير شكوك الإنجليز حول عمر الطفل الملكى

قدّم الأمير البريطانى هاري-34 عامًا، وزوجته ميجان- 37 عامًا، المولود الجديد الذي طال انتظاره، إلى العالم من قلعة وندسور اليوم الأربعاء، بعد يومين من ولادته "الإثنين".





لكم زلة لسان ميجان عندما سئلت عن هوية الصبي الصغير، قالت إنه في اليومين الأخيرين بأنه "سحري"، قبل أن تضيف هاري: ""الكل يقول إن الأطفال يتغيرون كثيرًا على مدار أسبوعين.. نحن نراقب بشكل أساسي كيف تحدث العملية المتغيرة خلال الشهر المقبل حقًا، لكن نظراته تتغير كل يوم، فمن يدري ".





ومع ذلك، أساء الكثير من محبى العائلة الملكية، فهم خطاب دوق ساسكس المثير، معتقدين أنه قال إن طفلهم قد تغير "على مدار الأسبوعين الماضيين"، ليتسائلوا عما إذا كان الطفل يبلغ من العمر أسبوعين.

وكتب أحد المعجبين عبر موقع تويتر: "الكل يقول إن الطفل قد تغير كثيرًا على مدار أسبوعين.. ألم يولد الاثنين؟".

وتساءل آخر: "هل قالت هاري للتو: لقد تغير الطفل في الأسبوعين الأخيرين؟".





وفي الوقت نفسه كتب أحدهم: 'قالت الأمير هاري إن بيبي ساسكس قد تغير كثيرًا خلال أسبوعين.. ألم يولد مثل الأمس"، وأضاف :"أنا متأكد من أن هاري قال إن الطفل قد تغير خلال الأسبوعين الأخيرين! وأضاف آخر: "اعتقدت أنه ولد قبل بضعة أيام فقط".





وأعلنت الدوقة: "إنه أمر سحري، إنه أمر رائع للغاية.. لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيدة حقًا.





وبينما كان زوجها يحمل ابنهما، أضافت ميغان: "لديه أجمل مزاج، إنه هادئ حقًا".





ولم تستطع ميجان وهاري إخفاء سعادتهما، حيث قاما بالتقاط صور مع الرضيع الصغير في قاعة سانت جورج المهيبة في قلعة وندسور ، بعد يومين فقط من ولادته.



