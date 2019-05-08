هل الرسول كان يبادر بصلاة المغرب قبل الإفطار؟.. المفتي يفجر مفاجأة (فيديو)

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النبي –صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة، وحياته بأكملها كتاب مفتوح يمكن من خلالها أن نقرأ علاقته بربه سبحانه وتعالى، وعلاقته بأزواجه وأولاده والبيت الذي يعيش فيه، وعلاقته بالناس والكون المحيط به، وحتى علاقته بالحيوان والجماد والنبات.



وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان نموذج يجسد لنا الإنسان العابد لربه التقي النقي الصافي الذي لا شائبة فيه، ويضرب لنا المثل في البشرية في علاقته بالفطر، فعندما يقبل الليل وتغرب الشمس يلمس البشرية في تناول الإفطار، مشددًا على أن المبادرة إلى الفطر حتى قبل صلاة المغرب من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا مستحب ولو على تمر أو شربة ماء أو مسكة لبن، معقبًا: "يجرح صومه بلغتنا الدارجة".



وتابع، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يؤخر السحور إلى ما قبل الفجر بمقدار نصف ساعة تقريبًا.

