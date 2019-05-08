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"السلع التموينية" تتعاقد على 48 ألف طن من الزيت المحلي والمستورد

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:19 م
السلع التموينية تتعاقد على 48 ألف طن من الزيت المحلي والمستورد
ارشيفية
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أحمد فشير
 
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، على كمية من الزيوت، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.  

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم التعاقد على كمية 48500 طن زيت خام صب منها 18500 زيت صويا خام محلي بالجنيه ، 30 ألف طن زيت عباد خام مستورد.
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المزيد عن: وزارة التموين السلع التموينية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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