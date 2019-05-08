ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كزينة عويطة تطرح Unorthodox وتستعد لإطلاق ألبومها قريبًا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:17 م
كزينة عويطة تطرح Unorthodox وتستعد لإطلاق ألبومها قريبًا
كزينة عويطة
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

طرحت الفنانة الأمريكية ذات الأصول المغربية "ڭزينة عويطة" جديدها الفني عبر تطبيق أنغامي حمل عنوان  Unorthodox وهي أغنية من كلمات وإنتاج   Dre Adamsحيث ينتظر أن تطرح ضمن ألبومها المقبل، الذي يتضمن 9 أغاني باللغة الإنجليزية.

 

وكانت "ڭزينة عويطة" قد شاركت مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان "بالم بيتش الدولي" الذي ينظم بولاية فلوريدا، ويشرف عليه المغربي "محمد العروسي"، حيث أدت مجموعة من الأغاني ضمنها Unorthodox و Still Young إضافة إلى أغنيتها الشهيرة "موروكو" وسط تفاعل الجالية المغربية التي حضرت المهرجان.

 

ويأتي تألق " ڭزينة" ضمن فعاليات مهرجان بالم بيتش الدولي، بعد مشاركتها الناجحة في الحفل الخيري الذي نظم ببلجيكا، إلى جانب مغني الراي "رشيد برياح"، وهو الحفل الذي ينظم سنويا في بلجيكا ويعود ريعه لفائدة الأبحاث الطبية وتحديدا في مجال محاربة داء السرطان.

 

يشار إلى أن "ڭزينة عويطة" تتابع دراستها بإحدى الجامعات الأمريكية (شعبة القانون التجاري)، بعد أن حصلت على شهادة البكالوريا متفوقة بميزة حسن جدا، حيث حصلت حينها على جائزة أفضل معدل على صعيد ولاية تكساس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا