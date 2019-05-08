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الليلة.. "دراما شخصية" يستضيف مي كساب على "إينرجي"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:15 م
الليلة.. دراما شخصية يستضيف مي كساب على إينرجي
مي كساب
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أحمد رمضان متولي
 
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يواصل برنامج "دراما شخصية"، على راديو إينرجي 92.1 والذي تذيعه إيناس الشواف، استضافة نجمات الفن عبر الأثير.

 

وفي حلقة اليوم تستضيف الشواف الفنانة مي كساب وخلال البرنامج تتحدث عن الكثير من تفاصيل مشوارها الفني وحياتها الشخصية والعادات التي تحرص عليها خلال شهر رمضان الكريم، وماهي الأغاني والأدوار التي تعكس حياتها.

 

دراما شخصية يبث يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في تمام الحادية عشر صباحاً وهم يهتم بالكشف عن الكثير من التفاصيل والأسرار الحكايات الشخصية عن نجمات الفن، حيث يستضيف خلال حلقاته نجمات مثل رانيا يوسف وهند صبري وغيرهما.

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