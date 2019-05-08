الشرطة: إصابة 12 في حادث تصادم قطار بشاحنة شمال المانيا

أكدت الشرطة الألمانية، أن 12 شخصًا أُصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، بعد اصطدام قطار بشاحنة نقل في شمال ألمانيا.





وأضافت، أن الحادث وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، عندما اصطدم قطار إقليمي بشاحنة متوقفة عند معبر للسكك الحديدية في ولاية شليسفيغ هولشتاين، ليست بعيدة عن الحدود الدنماركية.





وقال مايكل هاينريش، المتحدث باسم شرطة نيومينستر، إنه لم يتضح سبب توقف مقطورة الجرار على القضبان، وأن السائق تمكن من القفز من المقصورة قبل وقت قصير من الحادث.



