أنطوان عقل رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يتحدث عن سورية في السلم والحرب (صور)

برعاية الأستاذ محمد الأحمد، وزير الثقافة أقامت مكتبة الأسد الوطنية محاضرة بعنوان "سورية في السلم والحرب" ألقاها المحامي أنطوان عقل رئيس الاتحاد الدولي للمحامين شرفاً.





وأكد المحامي أنطوان عقل، في كلمته على أهمية التاريخ السوري العائد إلى ستة آلاف سنة، والتي شهدت خلالها عدداً من الغزاة والطامعين الذين لم يؤثروا على صمودها وحضارتها.





وتناول في المحور الأول في المحاضرة الحديث عن سورية في زمن السلم متحدثاً عن القديس بولس مؤسس المسيحية المشرقية والأمويين والآشوريين وزمن الاسكندر المقدوني وصولاً إلى الرومان والعصر الإسلامي، كما شدد على مكانة دمشق التاريخية الحضارية التي برع فيها الفنانون السوريون بمزجهم للفنون واهتمامهم بالتفاصيل الجمالية.





وفي محور آخر تحدث عقل عن سورية في العهد الحالي عهد القائد الخالد حافظ الأسد، وسيادة الرئيس بشار الأسد وما شهده هذا العهد من ازدهار حيث وفرت سورية لأبنائها مجانية التعليم والطبابة والبنى التحتية في المدن، وتطور الصناعة والسياحة.





وبالحديث عن سورية في أيام الحرب تحدث عقل عن تآمر الدول الكبرى على سورية ودور الفكر الديني المتطرف في فتح باب الفتنة على مصراعيه، وتسليح الأعداء لأذنابهم، كما أشار إلى الدور الإيجابي الذي لعبه لبنان في أيام الحرب على سورية، وختم المحاضرة متمنياً لسورية أياماً مزدهرة تعود فيها كما كانت في أبهى صورها.





المهندسة سناء الشوا معاون وزير الثقافة بدورها أكدت على أهمية وجود هذا القامات التي تذكر بالتاريخ السوري وتعيد تسليط الضوء عليه، خاصة من الأشقاء العرب من لبنان وغيره، فسورية بلد الحضارة في السلم والحرب وهي درة التاج التي لطالما حفل تاريخها بالمحطات المشرقة التي لا يمكن أن تنسى بفعل الأيام.



