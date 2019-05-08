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بريطانيا تستنكر تنصل إيران من "الاتفاق النووي"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:29 م
بريطانيا تستنكر تنصل إيران من الاتفاق النووي
وزير الدولة البريطايي
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وكالات
 
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وصفت بريطانيا اليوم الأربعاء، قرار إيران تعليق العمل بالتزامات في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى بـ"الخطوة غير المرحب بها" التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة.

 

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد أمام البرلمان، "إعلان طهران اليوم، علي أن أقول أمام البرلمان، خطوة غير مرحب بها. نحض إيران على عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها".

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